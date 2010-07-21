Регионал: если вступительную кампанию и продлят, то дней на 5, не больше

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки уверены, что вскоре стихнет ажиотаж вокруг подачи документов абитуриентами в высшие учебные заведения, и поэтому не видят необходимости в продлении сроков вступительной кампании.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам образования Максим ЛУЦКИЙ, комментируя сегодняшнюю рекомендацию правительства относительно необходимости продления сроков вступительной кампании.

“Я как человек, который имеет 10-летний опыт проведения вступительных кампаний, могу уверенно утверждать, что тот ажиотаж, который есть сегодня, вскоре стихнет”, - сказал он.

М.ЛУЦКИЙ напомнил, что вчера состоялось селекторное совещание с участием руководства Министерства образования и ректоров вузов всех областей Украины. “Все ректоры единогласно сказали, что продлевать срок работы приемных комиссий не нужно”, - отметил М.ЛУЦКИЙ. Он заметил, что если продлить срок вступительной кампании, то она завершится лишь 15 августа. После этого, добавил он, нужно время для получения оригиналов документов абитуриентов, их проверки и оформления приказов о зачислении.

“Таким образом, мы фактически войдем в 1 сентября, и учеба своевременно начаться не сможет”, - сказал он.

При этом, по словам М.ЛУЦКОГО, нужно принять во внимание тот факт, что в приемных комиссиях работают живые люди, которые из-за продления срока вступительной кампании не смогут использоватьсвои законные отпуска.

Кроме того, не будут иметь отдыха и сами абитуриенты, а также автоматически исключается прохождение практики абитуриентами, зачисленными на первый курс, в течение десяти дней на территории конкретного вуза.

“Но в случае крайней необходимости может рассматриваться вопрос о продлении срока вступительной кампании на 5 дней, и не больше. Речи о двух неделях быть не может”, - добавил первый заместитель председателя комитета ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, Кабинет министров рекомендовал Министерству образования и науки продлить вступительную кампанию в высшие учебные заведения без нарушения сроков начала нового учебного года.