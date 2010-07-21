Партию Кириленко выбивают с выборов через суды?

Партия “За Украину!” обвиняет власть в причастности к отмене регистрации ячеек партии.

Об этом идет речь в заявлении партии “За Украину!”, текст которого передан УНИАН.

«Власть пытается всеми способами не допустить участия партии «За Украину!» в местных выборах. После принятия антиконституционного закона, который запрещает нашей партии принять участие в выборах по всей территории Украины, власть через суды начала отменять свидетельства о государственной регистрации местных организаций, которые были зарегистрированы больше чем за 365 дней до выборов», - подчеркивается в заявлении.

В партии напомнили, что ранее было принято решение, что ячейки, которые имеют право на участие в выборах, примут в них участие. Однако «недавно, без извещения представителей партии, на закрытом заседании Сумской окружной административный суд отменил государственную регистрацию Сумской областной организации партии «За Украину!».

«Партия «За Украину!» констатирует, что такими действиями власть возвращает в страну диктатуру и сворачивает гражданские свободы. Мы заявляем, что решение судов относительно отмены регистрации партийных ячеек накануне выборов является политическим преследованием», - подчеркивается в заявлении.