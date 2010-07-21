Что понадобилось милиции в ресторане дочери Тимошенко

В столичном Главке МВД опровергли информацию, будто обыскивали ресторан дочери Тимошенко.

В интервью «Газете по-киевски» бывший министр внутренних дел Луценко заявил, что недавно сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями обыскивали и делали полную выемку документов в ресторане Ciro`s Pomodoro, который принадлежит дочери Юлии Тимошенко –Евгении Карр. Юрий Луценко подчеркнул будто ему сказали – это дело под личным контролем начальника ГУ МВД Киева.

Столичная милиция сразу же поспешила эти сведения опровергнуть.

- Этот ресторан расположен на ул. Шота Руставели в жилом доме, и в милицию жаловались жильцы, что там постоянно поздно громко играет музыка, какие-то оглушительные рок-концерты проводят, - говорит Владимир Полищук, начальник пресс-службы столичной милиции. – Не так давно перед рестораном соорудили летнюю площадку, которая своей верхушкой упиралась в окна одной местной жительницы. Она написала жалобу в управление по благоустройству и оказалось, что летняя постройка размещена незаконно, без всяких разрешений.

Правоохранители сообщили "Газете...", что посещали ресторан только с целью проконтролировать проводится ли демонтаж сооружения на который жалуются жильцы и вынесены предписания по сносу. На нынешний момент пристройку уже снесли.