В ресторане дочери Тимошенко провели обыск с полной выемкой документов

Экс-глава МВД Юрий Луценко заявляет, что сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями устроили в кафе дочери Юлии Тимошенко Евгении Карр обыск с полной выемкой всех документов.

"Газета по-киевски"цитирует слова Луценко: "На прошлой неделе сидим с Тимошенко, пьем кофе. Звонит ее дочь: на Печерске в небольшой кафешке Жени сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями устроили обыск с полной выемкой всех документов. Я узнавал по своим каналам – сказали, под личным контролем начальника столичной милиции".

Напомним, в 2009 году дочь и зять Юлии Тимошенко совместно с собственником всемирной сети Cirо`s Pomodoro Чиро Орсини открыли ресторан. Он разделен на три зала. Обставлен красными круглыми диванами и деревянными столами. На полу - силуэт погибшего человека, а рядом - макет полицейской машины. В проходе между залами стоит аквариум с лобстерами, которых вам подадут по цене 105 гривен за 100 граммов.