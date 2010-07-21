Киевлян год кормили «лейкозным» сыром из Чернобыльской зоны

Киевлян год кормили сыром из Чернобыльской зоны В столичных супермаркетах сбывали сыр, изготовленный под Чернобылем, из молока коров, больных лейкозом. Об этом сообщает ТСН.ua.

В Киевской области в 35 километрах от Чернобыля работники отдела ветеринарной милиции обнаружили подпольный цех по изготовлению сыра. Он располагался в помещении заброшенного со времени чернобыльской катастрофы магазина. Никаких разрешительных документов на производство сыра у предпринимателя не нашлось.

"Хозяин производства – 35-летний житель Николаевской области. Для изготовления продукта он собирал молоко по зараженным радиацией селам Полесского района, где все коровы больны лейкозом. Употребление такого сыра может легко привести к разным заболеваниям", – рассказала сотрудник пресс-службы областной милиции Юлия Синчак.

По ее словам, производили сыр в неприспособленном для того помещении, без водопровода. Паковали в вакуумные упаковки без маркировки.

"Лейкозный" сыр около года сбывали в столичные и областные супермаркеты. Сейчас работники милиции закрыли подпольный цех, а собственнику вручили предписание о запрете заниматься данным видом деятельности. По факту милиция готовит материалы для передачи их в прокуратуру.