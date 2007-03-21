Коалиция и оппозиция объединятся вокруг Яценюка

Антикризисная коалиция поддержит кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила лидер фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался представителями антикризисной коалиции. «Мы будем поддерживать А.ЯЦЕНЮКА в полном составе», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Фракции "Наша Украина" и БЮТ также будут поддерживать кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, член фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил сегодня в интервью журналистам, что кандидатура А.ЯЦЕНЮКА обсуждалась сегодня на заседании фракции.

По его словам, было принято решение поддержать его на должность руководителя МИД. «Я не вижу оснований, из-за которых мы бы не поддержали А.ЯЦЕНЮКА», - сказал он.

Со своей стороны, член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО сообщил, что вопрос о поддержке А.ЯЦЕНЮКА обсуждался также на заседании фракции БЮТ. Он отметил, что фракция будет принимать участие в пленарном заседании, когда будет рассматриваться этот вопрос, и проголосует за назначение А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.

В свою очередь, заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что антикризисная коалиция пока не принимала официального решения по этому вопросу. «Но, думаю, у А.ЯЦЕНЮКА много шансов стать министром», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада во второй раз не проголосовала за назначение Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.

В Верховной Раде Украины 20 марта был зарегистрирован проект постановления о назначении А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел Украины.