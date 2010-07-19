Эксперт прогнозирует, что осенью власти усилят давление на СМИ

Директор Института медиа-права Тарас ШЕВЧЕНКО прогнозирует, что осенью, с приближением местных выборов, власти усилят давление на средства массовой информации, сообщает “Немецкая волна”.

Основаниями для такого пессимистического сценария Т.ШЕВЧЕНКО назвал тенденции, которые четко проявились в последнее время.

"Действующая власть неоднократно заявляла на словах, что Украина будет защищать свободу слова. Однако есть признаки того, что в действительности не делается ни одного шага, который бы подтверждал эту свободу слова", - заявил Т.ШЕВЧЕНКО.

Среди таких нереализованных мероприятий эксперт назвал провальное голосование в парламенте за принятие закона о доступе к общественно важной информации, который требовала общественность и журналисты, а также игнорирование информационных запросов не только местными, но и центральными органами власти, включая Администрацию Президента и правительство. Т.ШЕВЧЕНКО напомнил и об отсутствии реакции на избиение журналистов и нападение на представителей СМИ сотрудников правоохранительных органов и президентской охраны.

По мнению директора Института медиа-права, среди очевидных успехов в гарантировании свободы слова в Украине можно назвать лишь акцию журналистов "Стоп цензуре!". Однако Т.ШЕВЧЕНКО считает, что эта акция лишь "частично снизила темпы наступления на свободу слова".