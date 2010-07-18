Яценюк: украинское общество должно опираться на христианские ценности

Лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что украинское общество должно опираться на христианские ценности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал во время всеукраинского паломничества в Марийский духовный центр в селе Зарваница Теребовлянского района Тернопольской области.

А.ЯЦЕНЮК вместе с владыками и священниками посетил чудотворное место и принял участие в святой Литургии, которую провел глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР.

«Самая большая беда – это подмена настоящих ценностей фальшивыми - материальными состояниями, деньгами, какими-то должностями. Пока наше общество не начнет основываться на справедливых христианских ценностях, мы вечно будем в непонятной борьбе. А победить можно только тогда, когда ты знаешь, на что опереться. Кроме Библии и христианских ценностей не только нет, но и не нужно больше ни на что опираться», - сказал А.ЯЦЕНЮК журналистам во время посещения Зарваницы.

А.ЯЦЕНЮК рассказал, что уже в четвертый раз приезжает в Зарваницу. Впервые он побывал здесь со своими отцом и дядей в 1990 году. На этом месте тогда практически ничего не было, только источник. «И тогда один священник сказал: увидите, как духовность Украины возродится и что будет в Зарванице через несколько лет», - сказал он.

Сегодня, отметил А.ЯЦЕНЮК, он приехал сюда с пониманием того, что это предсказание сбылось. «Мы все-таки встали на ноги. Самое важное в Украине – духовность – сконцентрирована здесь, здесь она держится», - сказал он.

Село Зарваница известно христианам целебным источником и появлением вблизи него чудотворной иконы Пресвятой Девы Марии. Сегодня это одна из крупнейших святынь УГКЦ. Она также внесена в перечень 15 самых выдающихся святынь католического мира, связанных с явлением Девы Марии.

В этом году паломничество в Зарваницу собрало около 50 тысяч паломников из Украины и соседних государств.