«Упрощенцев» заставят дополнительно платить в Пенсионный фонд?

Украинских плательщиков единого и фиксированного налога обяжут платить дополнительно взносы в Пенсионный фонд, размер которых будет составлять от 210,82 грн. ежемесячно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Андрей НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, такое нововведение содержится в подписанных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ изменениях к Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Таким образом, данным законом фактически нивелируется понятие «единого налога» и упрощенной отчетности. Упрощенцы должны будут не просто платить единый налог и подавать ежеквартально отчетность, а еще и платить ежемесячно дополнительные взносы в Пенсионный фонд и подавать соответствующую отчетность», - заявил А.НЕЧИПОРЕНКО.

«Если так пойдет и дальше, то на «упрощенцев» скоро возложат обязанности доплачивать отдельно и другие налоги, которые до этого, как и взносы в Пенсионный фонд, находятся в составе единого или фиксированного налога», - добавил он.

При этом А.НЕПИПОРЕНКО заметил, что лишь несколько дней назад, 13 июля, Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Кабинета министров Украины № 366, которым налогоплательщиков единого и фиксированного обязывали платить дополнительные взносы в Пенсионный фонд Украины. «Один из аргументов, на которых основывается решение суда: ставки взносов в Пенсионный фонд должны устанавливаться исключительно законом», - отметил адвокат.

По его словам, “латать дыры” Пенсионного фонда за счет плательщиков единого и фиксированного налогов будут теперь законно - Президент Украины подписал соответствующий закон, которым фактически продублировал положения одиозного постановления Кабмина № 366.

«На размере пенсий будущих современных предпринимателей такие нововведения особенно не отразятся», - считает А.НЕЧИПОРЕНКО.

По его мнению, такие изменения «не имеют ничего общего с необходимостью реформирования упрощенной системы налогообложения, о которой все давно так говорят».

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 июля подписал Закон “О внесении изменений в Законы Украины “О государственном бюджете Украины на 2010 год” и “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Им, в частности, предусмотрено, что плательщики единого налога теперь должны платить 350 гривень.

"При этом сумма страхового взноса с учетом части фиксированного или единого налога, которая перечислена в Пенсионный фонд Украины, должна составлять не меньше минимального размера страхового взноса за каждого человека и не больше размера страхового взноса, рассчитанного от максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, облагаемого налогом дохода (прибыли), общего облагаемого налогом дохода, с которого платятся страховые взносы", - говорится в законе.