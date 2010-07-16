Мороз признал беречь «лучшую в Европе» Конституцию

Председатель Верховной Рады Украины II и V созывов Александр МОРОЗ призывает беречь Конституцию «от любых посягательств».

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественного заседания ВР по случаю 20-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины А.МОРОЗ сказал, что украинская Конституция является «лучшей в Европе».

«Она не нравилась разве что президентам, но она удовлетворяет все потребности Украинского государства», - сказал он. «Наша обязанность – беречь Конституцию от любых посягательств», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, есть лишь один путь усовершенствования Конституции – это европейская модель управления – сильное самоуправление. Он отметил, что именно в этом направлении можно двигаться. «Не сделаем этого – не будет европейской Украины, и люди не станут гражданами, народом», - сказал он.

А.МОРОЗ отметил, что сегодня очень важно «не утратить суверенитет, потому что это может случиться разным способом». «Чего, скажем, стоит потеря земли государством. А угроза такая есть, и намерения такие есть», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Также на заседании выступили народный депутат Украины Иван ЗАЕЦ и президент ассоциации народных депутатов Украины Александр БАРАБАШ.