Премьер-министр Украины в связи с гибелью российских горняков выразил соболезнования

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования главе правительства Российской федерации Михаилу ФРАДКОВУ в связи с трагической гибелью горняков на шахте „Ульяновская” в Кемеровской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

„От имени правительства Украины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Искренне скорбим вместе с родными и близкими погибших шахтеров и разделяем боль непоправимой утраты”, - говорится в телеграмме-соболезновании, направленной на имя М.ФРАДКОВА.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, сегодня во время взрыва в кемеровской шахте "Ульяновская" погиб 61 шахтер, ведутся поиски еще 64 человек, которые находились в шахте на момент взрыва. По данным управления МЧС, на поверхность были выведены 75 горняков.