Экспозиция об ОУН-УПА пока останется в Музее Великой отечественной войны

В Министерстве обороны Украины подчеркивают, что пресс-служба КПУ в своем сегодняшнем заявлении некорректно представила позицию военного ведомства на запрос народного депутата Евгения ЦАРЬКОВА о необходимости убрать в Национальном музее истории Великой Отечественной войны экспозицию, посвященную ОУН-УПА.

Как отметили корреспонденту УНИАН в Департаменте гуманитарной политики Минобороны, Национальный музей Великой Отечественной войны не входит в систему управления военного ведомства, а следовательно, министерство не уполномочено давать руководству музея какие-либо поручения, распоряжения или указания.

«В КПУ некорректно изложили позицию Минобороны по этому вопросу», - заметил собеседник агентства из департамента гуманитарной политики Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в Компартии утверждают, что на депутатский запрос народного депутата Украины, первого секретаря Одесского обкома КПУ Е.ЦАРЬКОВА в Министерстве обороны пообещали убрать экспозицию об ОУН-УПА из Национального музея истории Великой Отечественной войны.

Комментируя такое сообщение, народный депутат, член Политсовета партии «За Украину!» Ярослав КЕНДЗЁР назвал такое намерение вандализмом. По словам Я.КЕНДЗЁРА, такое распоряжение Минобороны подтверждает неукраинскость нынешней власти. "Особенно досадно то, что руками Министерства обороны ликвидируют героическую страницу именно военной истории Украины, истории борьбы за независимое Украинское государство", - отметил он.

Как известно, Е.ЦАРЬКОВ обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и министру обороны Михаилу ЕЖЕЛЮ с просьбой рассмотреть вопрос о неправомерности размещения в зале Партизанской славы Национального музея истории Великой Отечественной войны экспозиции, посвященной ОУН-УПА.

Соответствующий депутатский запрос был зачитан 4 июня на заседании парламента председателем Верховной Рады Украины.