Шуфрич считает, что ПР начинает повторять ошибки предыдущей власти

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестор ШУФРИЧ считает, что в Партии регионов начинают повторять ошибки предыдущей власти.

Об этом Н.ШУФРИЧ сказал в интервью Украинской правде.

В частности, по его словам, сегодня в Партии регионов наблюдается напряжение, которое проявляется в попытках ограничить общение с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в определенных сложностях при принятии эффективных решений и даже в «искаженности информации, которая поступает во фракцию, к народным депутатам и к министрам от Секретариата Президента, которая потом или гиперболизирована, или вообще не подтверждается».

«Фактически наблюдается явное желание закрыть Президента. Это ничем хорошим не заканчивается. Мы, к сожалению, за эти пять месяцев президентства ЯНУКОВИЧА и четыре месяца работы правительства АЗАРОВА с завидной последовательностью начинаем повторять ошибки наших предшественников», - сказал Н.ШУФРИЧ.

При этом перечисленные проблемы Н.ШУФРИЧ непосредственно связывает с главой президентской Администрации Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ.

«ЛЕВОЧКИН создает одно - проблемы, которые пока еще невидимы, но они не были видимы и у ЮЩЕНКО, когда у него рейтинг был 50 с чем-то процентов. Но эти проблемы взорвались, когда у ЮЩЕНКО рейтинг ушел ниже 20, и когда ТИМОШЕНКО начала его догонять, а потом и перегнала», - считает Н.ШУФРИЧ.

В то же время на вопрос: не станет ли вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО «таким своеобразным "ТИМОШЕНКО" для ЯНУКОВИЧА?» он ответил: «Буду говорить откровенно – может».

Кроме того, Н.ШУФРИЧ считает компромиссной и объединяющей фигуру премьер-министра Николая АЗАРОВА, которому «логично» оставаться на посту главы правительства до 2012 года. «Смещение АЗАРОВА существенно ослабило бы конструкцию власти. Сегодня в Партии регионов есть разные группы давления, которые конкурируют между собой. Если группы КОЛЕСНИКОВА и КЛЮЕВА в принципе действуют скоординировано и со взаимным уважением, то с группой ЛЕВОЧКИНА есть вопросы. И АЗАРОВ на этом этапе - это компромиссная объединяющая фигура», - сказал, в частности, он.