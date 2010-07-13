В налоговой агитируют за налог на роскошь

Введение в Украине налога на роскошь позволит упорядочить экономические процессы и пополнить местные бюджеты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам сегодня высказал заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ.

«Введение налога на роскошь является актуальным. Все страны приходят сегодня уже к самому порядку администрирования налога», - сказал он. По словам С.ЛЕКАРЯ, ведение реестра недвижимости, земли даст возможность навести порядок в экономических процессах. «Тогда невозможно будет продавать автомобили за 10 грн., невозможно будет продавать квартиры, квадратный метр которых стоит по 5 тыс. грн., по 20 грн. за квадратный метр… Это будет одна из возможностей пополнить местные бюджеты», - отметил он.

С.ЛЕКАРЬ также сообщил, что на сегодня предложение ввести налог на роскошь рассматривается в процессе подготовки проекта Налогового кодекса ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что доработка Налогового кодекса завершится в начале августа. Он также подчеркнул, что налог на роскошь войдет в кодекс, несмотря на сопротивление некоторых депутатов.

17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

Позже ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.