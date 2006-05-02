Кинах возьмет участие в работе Международного пражского экономического конгресса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ 2-3 мая будет находиться в Чешской Республике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, в Праге А.КИНАХ вместе с делегацией украинского бизнеса будет принимать участие в работе Международного пражского экономического конгресса. Выступление секретаря СНБО, президента УСПП будет посвящено обсуждению текущего состояния и перспектив украинско-чешского экономического сотрудничества, механизмов активизации и углубления сотрудничества между деловыми кругами обеих стран.

В состав украинской бизнес-делегации вошли представители таких отраслей отечественной экономики, как транспортное машиностроение, телекоммуникации, энергетический комплекс и другие.