БЮТ будет оспаривать в КС закон о местных выборах

Фракция БЮТ обратится в Конституционный Суд с представлением о неконституционности закона о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель лидера фракции БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«У нас есть все основания, как только этот закон будет подписан, обратиться в Конституционный Суд», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, у БЮТ есть возможность обжаловать соответствующий закон, несмотря на то, что состоялась смена председателя КС.

По словам С.СОБОЛЕВА, БЮТ нашел, по меньшей мере, четыре положения, которые противоречат Конституции Украины. В частности, это касается изменения принципов формирования территориальных избирательных комиссий. По его словам, если раньше ТИК формировались по принципу 50 на 50 от коалиции и оппозиции, то в настоящее время коалицию будут представлять девять членов, а оппозицию - шесть. Кроме того, добавил он, территориальные избирательные комиссии, большинство в которых будут иметь представители коалиции, будут формировать участковые избирательные комиссии, «исходя из принципа профессиональности». «Что это, никто на самом деле не знает», - сказал он.

Кроме того, для тех кандидатов, по словам С.СОБОЛЕВА, которые «будут неправильно вести себя уже во время самой кампании», в новом законе предусмотрена произвольная процедура отмены регистрации. «Из-за этой нормы существует достаточно высокая вероятность, что комиссии будут массово лишать ненадежных кандидатов права участвовать в выборах», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Законом, несмотря на частичную мажоритарную систему, по словам народного депутата, отменено право граждан самовыдвигаться. Более того, добавил он, право выдвигать претендентов на должности городских председателей так же признается лишь за политическими партиями.

С.СОБОЛЕВ также сообщил, что БЮТ будет обращаться в Совет Европы с просьбой обратить внимание на невыполнение Украиной своих обязательств в части проведения честных выборов в связи с принятием соответствующего закона о местных выборах.