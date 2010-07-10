Нардепы сегодня будут работать до победного конца

Верховная Рада Украины сегодня будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На данное время парламент рассмотрел всего 200 из 926 поправок в законопроект «О всеукраинском референдуме».

По рассмотрении данного законопроекта парламент рассмотрит законопроекты, которые касаются налоговой милиции, а также два законопроекта, касающиеся развития строительной отрасли и жилищного строительства.

Также депутаты должны рассмотреть законопроект по созданию благоприятных условий для обеспечения аграрного сектора нефтепродуктами.

Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении проект Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей». К данному законопроекту поступило около 1000 поправок.