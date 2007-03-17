Глава Меджлиса связывает массовую драку в Судаке с предстоящими выборами Курултая

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ связывает недавнюю массовую драку в Судаке между крымскими татарами, в результате которой были госпитализированы два человека, с предстоящими выборами делегатов V Курултая (национального съезда).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса.

По мнению М.ДЖЕМИЛЕВА, обострение взаимоотношений между крымскими татарами в Судаке "в большей мере связано с предстоящими выборами делегатов V Курултая". В то же время глава Меджлиса считает, что "мэр Судака Андрей ДЕМЕНТЬЕВ пытается играть на противоречиях, когда, забирает земельный участок у одного крымского татарина и передает его другому нашему соотечественнику". "К сожалению, это ему иногда удается, а некоторые наши соотечественники за эмоциями не замечают эту игру", - отметил лидер Меджлиса.

Он сообщил, что во время своей поездки в Судак "услышал много неприятных слов со стороны одной конфликтной стороны относительно другой и наоборот". "Подобные негативные слова и действия принесут лишь вред нашему народу. Если одна сторона говорит или намеревается предпринять что-то негативное, то, естественно, и вторая будет готовиться к подобному. Это тупиковый путь решения проблемы", - подчеркнул председатель Меджлиса. По мнению М.ДЖЕМИЛЕВА, конфликтующим сторонам в Судаке нужно путем переговоров решать существующие в регионе проблемы.

Как сообщал УНИАН, 20 января стартовала кампания по выборам делегатов V Курултая крымскотатарского народа. В настоящее время в регионах автономии проходят собрания, на которых формируются местные избирательные комиссии.

По информации крымских СМИ, 10 марта в Судаке между несколькими депутатами Судакского горсовета из фракции "Курултай-Рух" произошел конфликт, который затем перерос в массовую драку с участием родственников и знакомых. По информации начальника Судакского горрайотдела милиции, распространенной в СМИ, во время драки в ход пошли ножи, в результате чего два человека были госпитализированы с ножевыми ранениями. Дерущихся удалось успокоить, однако уже вечером они собрались на стихийное собрание и некоторые "горячие головы" стали призывать "к самоуправным действиям". Вмешательство муфтия мусульман Крыма, представителей крымскотатарского населения, прокуратуры и милиции Судака помогло снять напряжение. По данному факту прокуратурой Судака возбуждено уголовное дело по признакам статьи 296, части 4 УК Украины ("хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия").