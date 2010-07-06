Почти вся фракция БЮТ покинула сесионный зал парламента
Из НУ-НС осталось 8 депутатов
Почти вся фракция Блока Юлии Тимошенко покинула сессионный зал Верховной Рады Украины.
Как сообщили УНИАН во фракции БЮТ, народные депутаты не видят смысла находиться в сессионном зале, поскольку ни одна из поправок, предложенных представителями оппозиции к проекту закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» не поддержана.
Народный депутат Украины Дмитрий ШЛЕМКО (фракция БЮТ) собрал карточки народных депутатов своей фракции и покинул сессионный зал.
От фракции БЮТ остался народный депутат Украины Валерий СУШКЕВИЧ, который настаивает на рассмотрении своих поправок, а также те депутаты из этой фракции, которые входят в состав коалиции.
Из фракции НУ-НС также в зале осталось 8 народных депутатов. Среди них народные депутаты Украины Юрий КАРМАЗИН, Ксения ЛЯПИНА, Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО, которые также настаивают на своих поправках, но сессионный зал не поддерживает их поправки к законопроекту.
К этому времени рассмотрено почти 400 поправок из 671.