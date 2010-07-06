Почти вся фракция БЮТ покинула сесионный зал парламента

Почти вся фракция Блока Юлии Тимошенко покинула сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН во фракции БЮТ, народные депутаты не видят смысла находиться в сессионном зале, поскольку ни одна из поправок, предложенных представителями оппозиции к проекту закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» не поддержана.

Народный депутат Украины Дмитрий ШЛЕМКО (фракция БЮТ) собрал карточки народных депутатов своей фракции и покинул сессионный зал.

От фракции БЮТ остался народный депутат Украины Валерий СУШКЕВИЧ, который настаивает на рассмотрении своих поправок, а также те депутаты из этой фракции, которые входят в состав коалиции.

Из фракции НУ-НС также в зале осталось 8 народных депутатов. Среди них народные депутаты Украины Юрий КАРМАЗИН, Ксения ЛЯПИНА, Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО, которые также настаивают на своих поправках, но сессионный зал не поддерживает их поправки к законопроекту.

К этому времени рассмотрено почти 400 поправок из 671.