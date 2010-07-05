Регионалы не хотят ждать выводов Венецианской комиссии

Народный депутат от БЮТ Виктор ШВЕЦ заявляет, что Верховная Рада имеет право принять закон о судоустройстве и статусе судей только после того, как Венецианская комиссия предоставит свои выводы к соответствующему проекту закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЩВЕЦ заявил сегодня на заседании Согласительного совета руководителей фракций и глав парламентских комитетов.

В.ШВЕЦ отметил, что относительно данного законопроекта есть предварительное заключение только отдельных членов Венецианской комиссии.

«И поэтому я считаю, что этот закон вообще нельзя выносить на рассмотрение Верховной Рады, пока не будет заключения Венецианской комиссии», - сказал В.ШВЕЦ.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ отметил, что парламент не должен медлить с рассмотрением проекта закона о судоустройстве и статусе судей. Он подчеркнул, что этот законопроект полностью готов к рассмотрению, и ВР может рассмотреть его уже в среду, 7 июля.

С.КИВАЛОВ также высказался против того, чтобы парламент рассматривал законопроект о судоустройстве и статусе судей лишь по получении заключения Венецианской комиссии.

«Нет никаких препятствий… Если мы будем ожидать заключение комиссии, то лишь затянем время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона «О судоустройстве и статусе судей». Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 мая 2010 года.

В БЮТ заявили, что многие положения законопроекта противоречат положениям Конституции.

1 июля пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что Венецианская комиссия направила Минюсту предварительные замечания по проекту Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Уточняется, что замечания к законопроекту были подготовлены членами Венецианской комиссии Джеймсом ГАМИЛЬТОНОМ (Ирландия) и Анной СУХОЦКОЙ (Польша).

2 июля член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК призвала парламент не принимать законопроект «О судоустройстве и статусе судей» на текущей сессии.

Ранее Венецианская комиссия проинформировала Министерство юстиции Украины, что экспертное заключение на законопроект «О судоустройстве и статусе судей» планируется рассмотреть на октябрьской сессии Венецианской комиссии.