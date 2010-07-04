Вице-премьер: украинский флот находится в тяжелейшем состоянии

Вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ заявляет, что Вооруженные Силы Украины, и в том числе Военно-Морской флот, находятся сейчас в тяжелейшем состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал сегодня журналистам в Севастополе после церемонии открытия Военно-Морского музея на Михайловской батарее, приуроченном ко Дню флота Украины.

«Мы получили такое наследство, которое надо многие годы исправлять. Вы знаете, правительство это понимает, и президент это тоже понимает, и это самое главное», - пояснив вице-премьер.

По его мнению, «решить надо всего три проблемы». «Надо найти вот тем выпускникам, которых мы сегодня выпустили (имеются в виду 52 выпускника Военно-морской академии имени Нахимова, которым сегодня вручили кортики - УНИАН) хорошую работу, обеспечить их жильем и хорошей зарплатой. Чтобы эти люди, отдавая жизнь за наше Отечество, не думали о том, как живет его семья. Решив эти проблемы, мы решим проблемы обороноспособности нашей страны», - считает В.ТИХОНОВ.

Он также напомнил слова Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Украина в ближайшие годы должна войти в 20-ку лучших стран мира, «и это в первую очередь, значит, решить и вопросы обороноспособности нашей страны. Для этого надо много средств, много желания и много инвестиций». По словам вице-премьера, «вместе с правительством, президентом и нашим народом мы сможем решить те проблемы, которые мы перед собой поставили».

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ тоже отметил, что он не удовлетворен состоянием Вооруженных Сил и состоянием ВМС особенно. По его словам, «у любого вида Вооруженных Сил, который имеет такую мощную техническую составляющую, очень много проблем. Потому что эти проблемы надо решать с периодичностью, как минимум, год-два».

Вместе с тем, как отметил глава военного ведомства, «что касается духа наших моряков, то он у них всегда был на самом высоком уровне. И мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать его на высоком уровне».

«Не техника воюет, воюют люди. Наша задача - научить мастерству наших военнослужащих в выполнении задач. Быть профессионалами. Я думаю, нам это сегодня удается», - подчеркнул министр обороны.