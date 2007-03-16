Тихонов заявляет, что Янукович воровал шапки, потому что это было круто

Народный депутат, член Партии регионов Виктор ТИХОНОВ не исключает, что на следующем съезде партии будет подниматься вопрос о переизбрании лидера.

Об этом он сказал в интервью “Газете по-украински” №46 от 16 марта.

“Думаю, этот вопрос будет подниматься , и не только в отношении лидера”, - сказал он.

По словам депутата, многие масштабные руководители партии пошли работать в Кабинет министров, и им тяжело заниматься еще и партийными делами. Однако он отметил, что сегодня еще не время их менять. “О конкретных фамилиях сейчас не идет речь. И преемников нет”, - добавил он.

В.ТИХОНОВ сообщил, что съезд партии, скорее всего, будет осенью.

На вопрос, реальна ли уже кандидатура на должность оратора от партии вместо покойного Евгения Кушнарева, В.ТИХОНОВ отметил, что такого человека ищут. “Это не так легко сделать. Женю тщательным образом готовили. Он и украинский язык изучал с преподавателями”, - сказал В.ТИХОНОВ. Он отметил, что некоторым людям уже предлагали эту должность, но они отказались.

Отвечая на вопрос, который недавно во время блокирования электрощитовой в ВР задал оппозиции член Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ: “Кто больше бандит: тот, кто шапки срывал или кто 7 миллиардов украл?” (В.КИСЕЛЕВ имел в виду Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлию ТИМОШЕНКО, уточняет газета), В.ТИХОНОВ отметил, что в свое время в Донбассе срывать шапки считалось крутым поведением.

“Донбасс - это особый регион. На шахты всегда завозили зэков. Днем это нормальный человек, а вечером шел шапки срывать или еще что-то. Тогда среди молодежи это считалось круто”, - сказал депутат, признавшись, что “я сам таким занимался”. “На дискотеке мы с ребятами гребешки у девушек из волос вытягивали. Из них такие классные ракеты выходили”, - добавил он.

В.ТИХОНОВ считает, что, если человек отсидел и судимость снята, то он не судим.

По словам депутата, чтобы в те времена вступить в Коммунистическую партию, надо было получить рекомендации. Их давали, если ты человека знаешь не менее десяти лет. “Так вот, ЯНУКОВИЧ дослужился до высокой партийной должности”, - отметил он.