Фельдман переживает, чтобы «вместе с водой не выплеснули ребенка»

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН подготовил ряд поправок и предложений ко второму чтению проекта Налогового кодекса, касающихся защиты интересов предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«При принятии Налогового кодекса необходимо доработать его так, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка. В первую очередь, речь идет об «упрощенцах». Мы подали поправки, которые, на наш взгляд, снимают все вопросы, возникавшие у частных предпринимателей перед первым чтением Налогового кодекса», - отметил А.ФЕЛЬДМАН.

В сообщении отмечается, что среди основных предложений - увеличение количества лиц, пребывающих в трудовых отношениях с физическим лицом-предпринимателем, который не выбрал упрощенную систему налогообложения. Также предлагается увеличить годовой валовой доход физического лица-предпринимателя, который не выбрал упрощенную систему налогообложения, до 360 размеров минимальной заработной платы (МЗП) или 311 920,0 грн. Кроме того, предлагается разрешить плательщикам фиксированного налога – физическим лицам не применять кассовые аппараты.

Помимо этого в предложения к кодексу вошли ряд норм ранее поданного депутатом на рассмотрение законопроекта «Об упрощенной системе налогообложения», одобренного предпринимательскими кругами. А именно: предлагается установить для физических лиц-предпринимателей, находящихся на едином налоге, размер полученного годового дохода 1200 МЗП (1 млн. 106 тыс. 400 грн.); для юридических лиц, находящихся на едином налоге, - размер полученного годового дохода 3600 МЗП (3 млн. 319 тыс. 200 грн.).

Также предлагается установить прогрессивные ставки налога для физических лиц- предпринимателей, находящихся на едином налоге: при объеме годового дохода до 600 МЗП (до 553 тыс. 200 грн.) – ставка налога от 3% до 25% (от 27,66 грн. до 230,5 грн.); при объеме годового дохода от 601 МЗП до 1200 МЗП (от 553 тыс. 200 грн. до 1 млн. 106 тыс. 400 грн.) – ставка налога от 30% до 60% МЗП (от 276,6 грн. до 553,2 грн.).