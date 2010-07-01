Янукович дал Могилеву два месяца, чтоб перешел на украинский

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА на протяжении двух месяцев выучить государственный язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое проходит в Киеве под председательством Президента.

В.ЯНУКОВИЧ выразил неудовлетворение тем, что министр внутренних дел обнародовал свой доклад во время совещания на русском языке. «Даю вам два месяца, чтобы перейти на украинский язык», - сказал в связи с этим Президент Украины.