Герасимюк заявила о вступлении в депутатскую группу «За Украину!»

Народный депутат Украины, заместитель председателя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Ольга ГЕРАСИМЮК заявила о вступлении в группу «За Украину!».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “За Украину!”

«Сейчас очень важно поддержать Украину и украинские ценности, а единственной силой, которая имеет четкое идеологическое направление и последовательно отстаивает украинские позиции в парламенте, является группа «За Украину!», которую возглавляет Вячеслав КИРИЛЕНКО», - заявила О.ГЕРАСИМЮК.

Она подчеркнула, что «сегодня, как никогда, важно стать в один ряд с людьми, которые не опускают руки, стоят на украинских позициях и отстаивают украинские интересы».