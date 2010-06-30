Тигипко взял в свой донецкий список сына Богатыревой

Сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ – Игорь БОГАТЫРЕВ, глава Донецкой областной организации партии «Сильная Украина», будет баллотироваться в Донецкой области в местные органы власти по партийному списку «Сильной Украины».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель руководителя Донецкой областной организации партии «Сильная Украина» Дмитрий САЗОНОВ.

Говоря о партийных списках, которые будут формироваться к предстоящим выборам в местные органы власти, он отметил, что пока этот вопрос дискутируется, но установок сегодня на очередность в этом списке в Донецкой облорганизации «Сильной Украины» нет. Д.САЗОНОВ назвал лишь одну фамилию, которая будет в этих списках – это И.БОГАТЫРЕВ.

«Этот вопрос (о списках) будет дискутироваться внутри нашей областной и Донецкой городской ячеек, мы будем выслушивать предложения, возможно, будут желающие среди наших активистов, а их очень много молодых активных людей, которые уже прошли первый тур с Сергеем ТИГИПКО в качестве доверенных лиц, руководителей партийных штабов. И будем формировать списки», - сказал Д.САЗОНОВ. При этом он подчеркнул, что «на сегодня списки открытые, у нас нет установок – кто первый, кто второй, кто третий, это, во-первых, вопрос желания новых молодых профессиональных специалистов прийти и поучаствовать в политической жизни местных органов власти и, во-вторых, это вопрос нашей внутрипартийной дискуссии».

На уточняющий вопрос журналистов, знакомы ли фамилии будущих кандидатов жителям Донецкого региона, Д.САЗОНОВ ответил: «Первое имя я вам назвал – это Игорь БОГАТЫРЕВ, руководитель нашей облорганизации. Это потенциально лидер нашей партии в Донецкой области». И подтвердил, что И.БОГАТЫРЕВ является сыном Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

Присутствующий на этой пресс-конференции заместитель председателя партии «Сильная Украина» Константин БОНДАРЕНКО добавил, что вопросы о формировании партийных списков от «Сильной Украины» в местные органы власти, в том числе, и кандидатуры на пост мэра города решаются не кулуарно, а открыто.

«Такие вопросы решаются не кулуарно, такие вопросы решаются на партийной конференции, - объяснил К.БОНДАРЕНКО, - Более того, Киев никогда не будет диктовать, что Иван Иванович должен занять первую позицию, Василь Васильевич вторую позицию, Николай Николаевич – третью, Михаил Михайлович – четвертую и так далее. Поэтому все будет решаться в Донецке».

Замглавы партии «Сильная Украина» акцентировал, что избирательные списки на местах – это дело самих местных ячеек партии. «Более того, я думаю, что именно в донецкой команде, которой мы доверяем, работой которой мы довольны, скажу откровенно, она будет сама принимать решение относительно поддержки или выдвижения своего кандидата», - заключил К.БОНДАРЕНКО.