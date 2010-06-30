Власть предупреждают, что журналистов «с хребтом» в Украине стало больше

Ведущие эксперты считают, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сформировали из бездумных, непрофессиональных людей, чтобы было легче ими управлять.

Об этом эксперты сказали во время опроса, проведенного “Політичною думкою”.

Как известно, Верховная Рада избрала четырех членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Из 23 претендентов избраны Евгений БАРАНОВ, Оксана ЕЛМАНОВА, Ирина ОПИЛАТ и Николай ФАРТУШНЫЙ. Все они являются представителями фракций, которые входят в парламентское большинство. Ни один представитель журналистских и общественных организаций, а также представители оппозиционных фракций не набрали соответствующего количества голосов. Представители оппозиции назвали это пренебрежением к общественным и профессиональным организациям и заявили, что отныне Нацсовет будет контролировать председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Показательными назвала события в парламенте во время назначения членов Нацсовета медиаэксперт Леся ГАНЖА. “Как мы видим, власть не считается с предложениями, которые поступают не из ее среды. Такими предложениями были кандидатуры в Нацсовет от профессионального сообщества, от оппозиции. Несмотря на то, что отдельные кандидатуры не прошли технический отбор, все кандидатуры были возвращены, как будто никакого конкурса в профильном комитете и не было. Поэтому с высокой степенью достоверности можно говорить сейчас о том, что фракции большинства договорились между собой за кого они будут голосовать”, - сказала она, добавив, что “там есть лишь две человека, которые имеют представление, что такое работа Нацсовета как регулятора - это Владимир МАНЖОСОВ и Николай ФАРТУШНЫЙ, потому что они уже там работали”. “Остальные люди, по словам эксперта, не имеют элементарного представления, что такое Нацсовет и чем он должен заниматься”. По мнению Л.ГАНЖИ, “это будет первая глобальная проблема, которую Нацсовету нужно решать - нехватка профессионализма. Если в предыдущем Нацсовете были профессиональные журналисты, медийные практики, то сейчас там профессиональные чиновники, люди, которые абсолютно не чувствуют медийный рынок. Туда даже прошел БАРАНОВ, который работал в фирме, занимавшейся вывозом мусора. А непрофессиональный чиновник, это чиновник, которым очень легко управлять”. “Собственно, мы уже понимаем, где будет центр влияния на Нацсовет, учитывая политический фактор. Этим центром будет человек, связанный с интересами медиагруппы «Интер»”, - убеждена медиаэксперт.

Журналист Роман СКРИПИН выразил мнение, что “сегодня мы получили еще один плохой знак для медиа в Украине - назначение парламентом своей четверки членов Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания”. Первое, по его словам, что хочется спросить: "Кто эти люди?". “Целиком и полностью коалиция проигнорировала мнение экспертной и профессиональной среды, общественных организаций. И даже больше - прошли те, к кому было едва ли не больше всего вопросов: начиная от причастности к телевидению, радио и медиа вообще и заканчивая вопросами образовательного уровня”, - отметил он. Р.СКРИПИН спрогнозировал, чего следует ожидать от нового Нацсовета, “куда, ясное дело, Президент моментально назначит своего последнего представителя”. По его убеждению, “этот Нацсовет будет штамповать необходимые решения, словно горячие пирожки, с той же ретивостью, как это делает парламентское большинство в режиме полного игнорирования оппозиции и вообще другого, отличного мнения”. Журналист допустил, что “соблюдены интересы одного человека, - председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Поскольку, по оценкам разных экспертов, именно его люди теперь составляют большинство в Нацсовете. Следовательно, режим полного содействия будет задействован для реализации амбиций монополиста на рынке UA Inter Media Group. Дивиденды от деятельности Нацсовета в виде всяческих возможных разрешений и лицензий получат лояльные к власти телерадиоорганизации. Независимые - дырку от бублика”. “Телерадиорынок, таким образом, будет иметь серьезный перекос и деформацию, неравные условия конкуренции. Власть получает эффективный рычаг укрощения свободомыслия и свободы слова. Конечно, это еще не является фактом, но очевидны тенденции. Особенно в свете последних событий вокруг лицензирования "5 канала" и "ТВі"”, - заметил журналист, добавив, что с “такими подходами мы далеко не зайдем, имею в виду - далеко в Европу”.

«Помимо прочего, есть угроза и для самой власти. Потому что тот, кто контролирует медиа, контролирует все. А медиа контролирует сегодня не Администрация Президента и не Виктор ЯНУКОВИЧ лично. Медиа постепенно переходят под контроль СБУ и его руководителя”, - считает Р.СКРИПИН.

При этом он отметил: “Для желающих установить контроль в медиа я имею неприятную весть: сегодня журналистов "с хребтом" уже намного больше, чем в 2002-м. Очевидно, что мы станем не только свидетелями акций протеста, но и появления медиа с другим качеством, где роль олигархов будет либо минимизирована, либо отсутствовать вообще. Мировоззрение самих олигархов, которые рискуют снова наступить на те же грабли, тоже претерпит изменения. И они, надеюсь, начнут думать, как защитить свой капитал от политического влияния”.

По мнению журналиста Зиновия ФРИСА (Прага), “сплетение государственной специальной службы и средств массовой информации является более чем странным для демократии, даже такой весьма специфической, как в Украине”. “Дело в том, что всегда найдутся журналисты, которые захотят сотрудничать со спецслужбами, даже будут считать это честью для себя. И это уже будет не журналистика, а управляемая пропаганда. Собственно, такой была, по большей части, советская журналистика”, - отметил эксперт, добавив, что “будет очень печально, если в Украине снова наступят на те же грабли”. “Впрочем, ничего странного, если авторитарные тенденции будут укрепляться в Украине. Там действительно свободная пресса никому не нужна. Не нужен там и самостоятельный Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Меня особенно «растрогало», что членом Нацсовета стал некий БАРАНОВ - директор департамента ОАО «Киевспецтранс». Для меня это то же, что, например, заместитель заместителя завскладом на хлопковой фабрике. Или на фабрике по производству подошв. Уже этого достаточно, чтобы глубоко засомневаться в возможности этого человека что-то решать самостоятельно в таком важном органе. Полная профанация! А может, сейчас в Нацсовет проталкивают по принципу избрания советской Верховного Совета: по доярке, рабочему, служащему... И от «Киевспецтранса»! Ну как тут не впасть в транс!”, - сказал З.ФРИС.

В свою очередь, политический эксперт Игорь ЖДАНОВ выразил убеждение, что “этим решением власть в который раз продемонстрировала свое отношение к оппозиции и профессиональным организациям”. “Общественные деятели выдвигали профессиональные кандидатуры, которые не попали в Нацсовет. Понятно, что этот орган теперь является политическим. Нацсовет создан исключительно под интересы парламентской коалиции и власти в целом, и понятно, что главную роль здесь играет и будет играть глава СБУ ХОРОШКОВСКИЙ, который к тому же контролирует медиагруппу «Интер». Думаю, в ближайшее время будет перераспределение частот в пользу тех каналов, которые связаны с нынешней властью. Кроме того, будет осуществляться давление на те телеканалы, которые будут критиковать власть и будут занимать оппозиционную к ней позицию”, - подчеркнул политический эксперт.

Избрание в парламенте именно этих кандидатур председатель подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО (Партия регионов) назвала политическим решением. По ее словам, “здесь не нужно лукавить и не нужно стесняться”. Относительно того, будет ли Нацсовет в таком составе реализовывать информационную политику большинства в парламенте, Е.БОНДАРЕНКО не стала утверждать. “Могу лишь сказать, что у них есть поддержка в парламенте, есть поддержка большинства, поэтому все их инициативы, которые будут развивать информационное пространство, будут поддержаны парламентом и нынешней властью. Относительно перераспределения частот, то хочу сказать, что это уже не будет главной функцией Нацсовета, потому что уже все давно разделено. Главное задание этого Нацсовета - это развитие цифрового телевидения”, - отметила Е.БОНДАРЕНКО.

По словам политического эксперта Владимира ЦИБУЛЬКО, “голосование по Нацсовету выглядело как этакий поганский ритуальный танец, потому что фактически было понятно, что при нынешней конфигурации парламента, это большинство может проголосовать за что угодно”. “Если они демонстративно не голосуют за инициативы меньшинства, то есть оппозиции, то там разумного, так сказать, голосования не стоит ожидать. Это парламентское большинство сформировало такой Нацсовет из бездумных, непрофессиональных людей, чтобы те выполняли исключительно задания хозяина. И не более”, - выразил убеждение В.ЦИБУЛЬКО и добавил: “А хозяином нынешнего Нацсовета становится ХОРОШКОВСКИЙ и, похоже, что его медиахолдинг перекроет все информационное телевизионное пространство”. Эксперт при этом допустил, что “следующим шагом будет зачистка FM-пространства”. “После телевидения Нацсовет плотно займется FM. Теперь у них все в руках. Вследствие этого будет тотальный запуск российских проектов и сдача пространства под российский информационный рынок в целом. После такой монополизации телевизионный контент обречен, потому что для них будет дешевле купить российскую какую-то бездарщину, адаптировать ее к рынку, и еще и подадут в рамках поддержки русского языка”, - отметил эксперт. Он уверен, что “после монополизации Нацсовета информационное пространство полностью русифицируется”. “Одним словом, ничего хорошего Украину не ждет. Теперь будет кооперация с россиянами и в этой области”, - добавил он.

Заместитель председателя Комитета по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО еще раз подчеркнул, что его разочаровало решение парламента. “Потому что Верховная Рада не смогла использовать конкурс в Нацсовет как возможность принести немного прозрачности, здравого смысла на наш медийный рынок. С политической точки зрения мы увидели как Нацсовет монтируется на глазах в вертикаль ЯНУКОВИЧА”, - сказал он и добавил: “С юридической точки зрения мы наблюдали процедуру, которая вызывает массу вопросов”. “Главное, как случилось так, что на конкурс были допущены и, более того, вошли в Нацсовет люди, в отношении которых есть сомнения в их квалификации. С рыночной точки зрения, в этих условиях Нацсовету придется долго поработать, чтобы восстановить свой авторитет в профессиональных кругах. Я слышу разные оценки, под чьим руководством будет работать этот Нацсовет. Я могу сказать, что этот совет полностью будет работать в фарватере Виктора ЯНУКОВИЧА”, - отметил депутат. Он напомнил, что “даже при КУЧМЕ в Нацсовете были представители оппозиции, которые могли публично говорить”. “Сейчас мы впервые увидели Нацсовет, полностью сформированный из одной команды. Для медиарынка это очень плохая новость”, - заметил А.ШЕВЧЕНКО.