Лукашенко: Россия может потерять Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что последний "газовый" конфликт между Россией и Беларусью привел к тому, что сторонников интеграции Москвы и Минска среди жителей страны становится меньше.

"Белорусы начинают относиться к самой близкой для нас стране - России - с настороженностью, ожидая от нее самых непредсказуемых ударов", - говорится в письме белорусского лидера госсекретарю Союзного государства РФ и Белоруссии Павлу Бородину, выдержки из которого распространила во вторник пресс-служба Союзного государства.

Бородин, комментируя письмо белорусского президента, сообщает РИА "Новости", выразил надежду, что впредь споры хозяйствующих субъектов не будут выходить в политическую плоскость, а "газовая проблема" найдет свое адекватное разрешение и не станет препятствием для развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В тот же день в интервью американской телекомпании CNN Александр Лукашенко заявил, что Россия может "потерять" Белоруссию в случае, если окажется, что недавний газовый конфликт является "официальным курсом руководства России".

Лукашенко убежден в способности Белоруссии динамично развиваться и в условиях ухудшения белорусско-российских отношений: "Мы не погибнем, я спокойно смотрю на будущее своей страны, своего народа". Однако, комментируя 60-процентное сокращение поставок газа в Беларусь, Лукашенко сказал, что такая политика Кремля приведет "к очень плохим последствиям, и, прежде всего, для самой Российской Федерации".

При этом белорусский президент высказал надежду, что подобная политика не будет официально признанным курсом России в будущем.