В День Конституции пройдут акции в защиту прав граждан

28 июня, в День Конституции Украины, в Харькове пройдут акции в защиту конституционных прав граждан.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в офисе Харьковской правозащитной группы, в этот день планируется брифинг лидеров молодежных организаций Харькова, театрализованная акция протеста, а также митинг против нарушения конституционных прав граждан городской властью, харьковской милицией и другими органами власти.

Эти мероприятия харьковской молодежи должны «показать кричащие факты нарушения прав человека и Основного Закона нашего государства», сообщили в ХПГ.

По замыслу организаторов, активисты на площади Конституции вблизи Харьковского горсовета, а также возле областного управления милиции изобразят «самых больших врагов конституционных прав харьковчан и покажут, как с ними бороться».