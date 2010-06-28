Политолог: Литвин надеется обмануть регионалов

Политолог Виктор Небоженко считает, что на местных выборах власть будет использовать административный ресурс. Об этом он сказал в комментарии Gazeta.ua.

“Сейчас даже не подключают политтехнологов. Россияне впервые обиделись на то, что их не приглашают на украинские выборы. Потому что все решит административный ресурс, который будет бороться, в первую очередь, с БЮТ. Все другие будут попадать на места “с разрешения”. Это касается Тигипко, Яценюка, “Единого центра”. Они теперь вынуждены договариваться с руководством Партии регионов, куда их допустят в местные органы власти”, - заметил политолог.

Небоженко отметил, что Литвин решил обмануть Партию регионов и Виктора Януковича. “Он уговаривает их, чтобы административный ресурс и структуры, подконтрольные Януковичу и Азарову, хотя бы минимально пропустили Блок Литвина на местном уровне. Но “регионалы” подозревают, что Литвин потом сделает свое знаменитое невинное выражение лица и скажет, что раз он получил больше 4% представительства на местном уровне, то пропустите меня и в парламент. Поэтому сейчас Партия регионов сомневается: отдать ли несколько процентов в интересах Блока Литвина или завершить сосуществование с этим проектом”, - объяснил он.

“Сам Литвин и его блок без лояльного отношения административного ресурса не пройдут”, - прибавил политолог.

Владимир Литвин в интервью журналу "Профиль" заявил, что его блок рассчитывает удвоить свой результат на местных выборах.