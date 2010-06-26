В БЮТ считают, что за поддержку Тимошенко наказали целую область

Народный депутат Украины от БЮТ Олег ЛЯШКО называет катастрофической ситуацию с финансированием мероприятий социально-экономического развития Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на пресс-конференции в Чернигове.

По словам О.ЛЯШКО, в конце мая правительство утвердило постановление, которым распределил средства, выделенные на финансирование социально-экономического развития регионов.

"Черниговская область на социально-экономическое развитие получила 5 млн. 894 тыс. грн., что гораздо меньше, чем в предыдущий год", - сказал народный депутат.

Он уточнил, что в 2009 году на социально-экономическое развитие области было выделено 58 млн. грн., что позволило производить ремонты ФАПов, школ, детских садов и больниц, улучшить водоснабжение в населенных пунктах региона и газифицировать села. Выделенных в этом году средств не хватит даже на завершение на объектах ремонтных работ, начатых в прошлом году.

О.ЛЯШКО сообщил, что в этом году даже некоторые города получили от государства больше средств, чем Черниговская область, например, Черкассы - 11 млн. грн., Луганск – 12 млн. грн.

"Хуже Черниговской области профинансировано решение проблем только в Херсонской области, которой выделено всего 2 млн. грн.", - отметил народный депутат.

Он также отметил, что правительственным постановлением отдельно выделены средства на газификацию с. Кипти Козелецкого района, которое выбрано, по словам депутата, из-за строительства в этом селе собственного дома кем-то из высокопоставленных должностных лиц, и на реконструкцию и реставрацию объектов Батурина, куда также планируется направить 5 млн. грн.

"2010-й год – это катастрофа для Черниговской области в плане финансирования", - сказал О.ЛЯШКО.

Он считает, что уменьшение объемов финансирования области связано с политикой, поскольку на президентских выборах жители Черниговской области поддержали лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, а также с бездеятельностью руководства облгосадминистрации.

"Это свидетельствует не только о неуважении к области, но и о неуважении к руководителю области", - сказал О.ЛЯШКО.

Он также сообщил журналистам, что уже встречался с министром финансов и передал ему предложения относительно дополнительного финансирования социально-экономического развития Черниговской в сумме 44 млн. грн.

"Я рассчитываю, что Министерство финансов и правительство прислушиваются к предложениям. Если это не делает облгосадминистрация, ее руководитель, то это сделаю я", - отметил О.ЛЯШКО.