Регионал хочет отменить льготы на поступление в вузы

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ выступает за полную отмену льгот для абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения.

Об этом он заявил в эфире “5-го канала”.

М.ЛУЦКИЙ отметил, что в предыдущие годы существовала проблема с большим количеством льготников, имевших право поступать в вузы, в связи с чем поступление других абитуриентов было почти заблокировано.

"Можно сказать, что был конкурс льготников, потому что те дети, которые получали максимальный балл, не могли поступить в высшее учебное заведение", - сказал он.

По словам М.ЛУЦКОГО, сегодня сделан первый шаг для решения этого вопроса. Он напомнил, что в этом году количество льготников в вузах уменьшилось до 25%.

При этом М.ЛУЦКИЙ выразил убеждение, что необходимо отменить льготы при поступлении в вузы.

"Моя личная точка зрения, что льготы вообще нужно отменить", - сказал он.

М.ЛУЦКИЙ отметил, что все люди должны иметь равные права и поступать в высшие учебные заведения по уровню знаний.