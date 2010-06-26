Содокладчики ПАСЕ о цензуре, СБУ, Хорошковском и Януковиче

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ренате ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС обеспокоены сообщениями об ограничении свободы слова в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в информационной записке по результатам визита в Украину 1-4 июня этого года, текст которой содержится на сайте Мониторингового комитета ПАСЕ.

“Мы обеспокоены растущим количеством обвинений в том, что власть ограничивает свободы, и демократия отступает в стране”, - отмечается в документе.

Содокладчики отмечают, что журналисты сообщили о вмешательстве владельцами телеканалов в редакционную политику, хоть и не заметили намерений прямой цензуры или давления непосредственно от представителей власти. Кроме того, в документе упоминается и о заявлениях журналистов телеканалов “1+1” и СТБ о цензуре в программах новостей, которые были сделаны в мае.

Кроме того, Р.ВОЛЬВЕНД и М.РЕПС выразили обеспокоенность ролью председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

“Роль Службы безопасности Украины и, в частности, ее председателя В.ХОРОШКОВСКОГО, вызывает обеспокоенность”, - написано в записке.

Содокладчики напоминают о недавнем заявлении ректора Католического университета о запросе от сотрудника СБУ с целью получения информации о политической деятельности студентов.

“Более того, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ недавно назначил господина В.ХОРОШКОВСКОГО членом Высшего совета юстиции, несмотря на потенциальный конфликт интересов, поскольку СБУ ответственна за расследование и обвинение против судей в Украине”, - отмечается в документе.

Р.ВОЛЬВЕНД и М.РЕПС также обратили внимание на тот факт, что и Президент Украины, и представители его администрации публично и в частных беседах выразили свое разочарование инцидентом, а также сообщили о начале расследования инцидента.

“В то же время, осуждение несколько подрывается политической ролью, которую играет В.ХОРОШКОВСКИЙ в этой администрации, и его недавнее назначение на должность члена Высшего совета юстиции, что вызывает у нас обеспокоенность”, - отмечают содокладчики ПАСЕ.