Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ренате ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС констатируют, что политическая ситуация в Украине остается очень поляризованной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в их информационной записке по результатам визита в Украину 1-4 июня этого года, текст которой содержится на сайте Мониторингового комитета ПАСЕ.

“К сожалению, мы отмечаем, что политическая атмосфера остается сложной и поляризованной в стране, в том числе как результат способа и поспешности осуществляемых реформ”, - отмечается в документе.

Содокладчики обращают внимание на тот факт, что, хотя консолидация власти после президентских выборов в Украине может считаться положительным результатом, в то же время, по оценкам ряда экспертов, может привести к монополизации власти.

“Члены оппозиции, а также независимые наблюдатели и отдельные члены правящей коалиции выразили свою обеспокоенность, что эта консолидация власти может превратиться в концентрацию или даже монополизацию власти в руках одной политической группы. Потенциально - это вопрос, что может вызывать обеспокоенность”, - отмечаются содоклады ПАСЕ.

Они также обратили внимание на формирование коалиции, которое, по оценкам украинской оппозиции и отдельных экспертов, состоялось с нарушением Конституции Украины.