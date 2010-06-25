В МинЖКХ поняли, вода и тепло в домах - не главное

Из всех жилищно-коммунальных услуг наибольшее количество жалоб от жителей Украины поступает на состояние жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Услуга, на которую идет больше всего жалоб – это состояние жилого дома. Это в жилом доме сегодня затоплен подвал, течет канализация, течет теплоноситель, течет крыша, не работает лифт. Мы получаем больше всего вопросов с этой стороны, а не со стороны того, что у людей нет тепла, потому что не работает котельная или какая-то авария на теплосетях, или нет у людей воды. Мы подошли к тому времени, когда главным у нас становится жилой дом», - сказал он.

При этом министр отметил, что качество жилищно-коммунальных услуг улучшается, что связано с заменой котлов, теплосетей и т.д.

В то же время, по его словам, «если мы сегодня в тепле меняем котлы на более экономичные, меняем трубы, то когда мы доходим до жилого дома, то теряем около 30% тепловой энергии».

Ю.ХИВРИЧ напомнил, что в этом году на поддержку ОСМД (капитальный ремонт жилых домов) выделяется из госбюджета 110 млн. грн.