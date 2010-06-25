Донецкий губернатор: Конституцию писали на «догматах социализма»

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК выступает за пересмотр действующей Конституции Украины.

Об этом он сказал на последней встрече с журналистами, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Вещи нужно называть своими именами. Конституцию нужно пересматривать и строить сильное государство, начиная с сильных регионов», - заявил губернатор. Свою позицию он объяснил тем, что действующая Конституция не в полной мере соответствует требованием нынешнего времени.

«Я буду говорить субъективно. Конституция писалась на основе догматов, которые были заложены в развитом социализме, но мы стали независимым государством, исповедующим рыночную экономику, именно потому были внесены в Конституцию определенные позиции, которые подтверждают то, что мы приверженцы демократических принципов развития и рыночной экономики, - объяснил А. БЛИЗНЮК. - Однако это не соответствует на 100% нынешнему времени. Можно привести много примеров, доказывающих, что не всё задекларированное в Конституции подтверждено действующим законодательством».