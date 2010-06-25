Памятник «замученным милицией» поставили под окнами Могилева

В Киеве возле Министерства внутренних дел прошла акция, посвященная памяти «замученных милицией».

Как передает корреспондент УНИАН, акция инициирована группой «Понимаем права человека».

Как отметила представитель Украинской Хельсинской группы Марина ГОВОРУХИНА, сообщения о пытках и нечеловеческом обращении со стороны милиции поступают в общественные организации. «Сетью общественных приемных Украинского хельсинского союза по правам человека регистрируются сотни жалоб на разные формы плохого обращения со стороны милиции», - сказала М.ГОВОРУХИНА.

В частности, участники акции привели несколько примеров, касающихся пострадавших от действий представителей милиции.

Организаторы акции установили возле здания МВД символический памятник «Памяти жертв пыток», к которому возложили красные гвоздики.

Организаторы акции требуют от руководства МВД надлежащего расследования случаев пыток и обращаются с требованием способствовать созданию эффективных механизмов общественного контроля за расследованием фактов пыток и плохого обращения.

Они обратили внимание руководства МВД на то, что существует Общественный совет по обеспечению прав человека, «который министр продолжает игнорировать, и который мог бы помочь в борьбе с нарушением прав человека в органах МВД».