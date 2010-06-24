Тимошенко всю ответственность за «газ Фирташа» берет на себя

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины не преследовать ее правительственную команду, которая во времена ее премьерства принимала участие в растаможивании 11 миллиардов кубометров газа, ведь эти люди выполняли ее личные поручения.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

"Полностью я всю ответственность за все, что делалось тогда, по 11 миллиардам кубических метров газа, беру на себя. Эти люди выполняли мое прямое поручение, они поддерживали национальные интересы Украины, они защищают Украину и они давали ей возможность пережить этот тяжелый период экономического и финансового кризиса", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что лично давала все поручения о растаможивании 11 миллиардов кубометров газа "и руководству таможни, и руководителю НАК "Нафтогаз", и всем органам власти, которые были задействованы в том, чтобы завершить газовый кризис".

"То, что они приглашают в Генеральную прокуратуру, в СБУ заместителя руководителя НАК "Нафтогаз" ДИДЕНКО, арестовывают экс-руководителя таможни МАКАРЕНКО, таскают в прокуратуру и СБУ бухгалтеров НАК "Нафтогаз", рядовых работников таможни, говорит о том, что они каким-то образом пытаются из людей выбить показания, каким образом я была задействована во всех этих процессах преодоления газового кризиса в начале года и, как следствие, безусловно, к растаможиванию 11 миллиардов кубических метров газа по достаточно умеренной цене", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что нет необходимости издеваться над рядовыми служащими, которые исполняли свои должностные обязанности. "Все претензии – ко мне, а я за каждую копейку, за каждое соглашение, за каждый кубический метр газа смогу ответить и доказать, что, кроме государственных интересов, мы абсолютно ничего не преследовали", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.