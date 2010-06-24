Тимошенко: Фирташ получил решение Стокгольмского суда "незаконным путем"

Фракция БЮТ будет инициировать создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии, которая будет заниматься расследованием незаконной деятельности «РосУкрЭнерго» на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она также заметила, что эта парламентская комиссия будет расследовать причастность нынешних высокопоставленных должностных лиц к коррупции в газовой сфере.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что заявления главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА о том, что Украина не будет возвращать «РосУкрЭнерго» ни деньги, ни газ, являются «дымовой завесой».

«Я убеждена в том, что шаг за шагом в теневом режиме деньги у государства будут забираться, и все заявления должностных лиц, которые говорят о том, что эти деньги не будут возвращаться, это всего-навсего дымовая завеса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что соответствующее решение Стокгольмского суда есть, хотя оно получено «РосУкрЭнерго» незаконным путем.

«Поэтому я убеждена, что отступать от того, чтобы забрать у государства от 3 до 5,5 млрд. долларов, «РосУкрЭнерго» не будет», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 20 июня глава Администрации Президента С.ЛЕВОЧКИН в программе «Черное и белое» на телеканале ТВі, комментируя решение Стокгольмского арбитражного трибунала, согласно которому «Нафтогаз Украины» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, а также передать ей 1,1 млрд. кубометров газа как компенсацию, заявил, что Украина сейчас не собирается возвращать «РосУкрЭнерго» ни газ, ни деньги.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, Украина ожидает официальные документы из Стокгольмского суда, и после этого правительство будет принимать решение о тактике дальнейших действий.