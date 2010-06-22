Арестованный за стрельбу вице-мэр Одессы - в больнице с инфарктом

У вице-мэра Одессы Вахтанга УБИРИИ, находящегося в реанимационном отделения городской больницы №3, диагностирован острый инфаркт миокарда.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сообщил сегодня на пресс-конференции адвокат Сергей МАКОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что «накануне врачами проведен ряд исследований и анализов, чтобы заключение было «железобетонным и неопровержимым». Тем самым врачи также отсекли наименьшие поводы для возможных спекуляций насчет состояния здоровья В.УБИРИИ, подчеркнул адвокат.

Тем не менее, отметил С.МАКОВЕЦКИЙ, следователь Одесского областного управления милиции, расследующий дело, возбужденное по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины в отношении В.УБИРИИ, ставит вопрос о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Ввиду такого подхода защита вице-мэра будет настаивать, подчеркнул адвокат, «о включении в соответствующее постановление вопросов, которые касаются, прежде всего, оценки экспертами возможности подследственного, с учетом состояния его здоровья, пребывать в условиях, отличных от стационара, и о способности В.УБИРИИ участвовать в следственных действиях».

Адвокат продемонстрировал журналистам официальный документ о состоянии здоровья В.УБИРИИ, выданный горбольницей №3. При этом С.МАКОВЕЦКИЙ заявил, что «человеку, пребывающему в таком состоянии, безусловно, затруднительно принимать участие в следственных действиях». Вместе с тем, по словам адвоката, «это не означает, что В.УБИРИЯ отказывается сотрудничать со следствием». Более того, подчеркнул он, «сотрудничество со следствием происходило со стороны моего подзащитного буквально с самого момента задержания. Его показания зафиксированы в протоколах».

Кроме того, С.МАКОВЕЦКИЙ опроверг, как «несоответствующие действительности», заявления «некоторых высокопоставленных милицейских чинов» о том, будто В.УБИРИЯ отказывался выдать оружие, из которого 11 июня произвел выстрел во время конфликта на полигоне твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры», а также, будто его пистолет был обнаружен в ходе неоднократных обысков».

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате мусорного полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух.

Городской голова Одессы Э.ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект. Так мэр прокомментировал ситуацию вокруг захвата вооруженными сотрудниками подразделения «Титан» и руководством ООО «Союз», принадлежащего лидеру партии «Родына» Игорю МАРКОВУ, полигона бытовых отходов, находящегося на балансе Одесского горсовета.

12 июня милиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на мусорном полигоне, а 15 июня вице-мэра, который был госпитализирован с инфарктом, взяли под стражу.

Сам вице-мэр объясняет, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

17 июня В.УБИРИЯ был отстранен от работы на время расследования.

18 июня следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы, постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде. Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

19 июня судья Приморского райсуда Одессы В.КОВАЛЕНКО продлил до 25 июня задержание вице-мэра, против которого следователем облуправления милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

20 июня ночью В.УБИРИЮ ночью доставили из изолятора временного содержания областного Управления внутренних дел в палату реанимационного отделения городской больницы №3 Одессы.

Президент Одесской правозащитной академии Валерий КОЧЕТОВ заявил в программе телекомпании «РИАК» 10 июня, что "неправомерные действия" сотрудников одесских органов следствия и суда в отношении вице-мэра Одессы В.УБИРИИ предпринимаются по указаниям вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА и звонкам из Высшего совета юстиции.