Янукович обещает не принимать Налоговый кодекс без экспертизы

Перед принятием Налогового кодекса необходимо провести его тщательную экспертизу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

«Я считаю, что только после того, как кодекс пройдет общественные слушания, после того, как мы получим все предложения от общественных организаций предпринимательских, которые вместе с нами готовили этот кодекс и не нашли в нем своих предложений, его можно будет принимать. То есть, необходимо провести тщательную экспертизу Налогового кодекса, и только после того, как мы ее получим, будет принято решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент отметил, что поскольку «усовершенствоваться можно до предела, на данном этапе стоит задача довести кодекс до состояния, в котором он будет поддержан большинством Верховной Рады. Однако при этом оставить возможность внесения изменений и дополнений в дальнейшем».