Богатырёва: Президент и оппозиция ставят под угрозу любой национальный компромисс

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что поддержка Президентом радикальных планов оппозиции означает, что переговорный процесс, поиски компромисса, заключение национального пакта стабильности и развития государства на ближайшее время оказался под большой угрозой.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении лидера фракции Партии регионов.

По ее словам, «последние события в украинском политикуме засвидетельствовали, что сегодня сформирована широкая оппозиция во главе с Юлией ТИМОШЕНКО. К ней, фактически, присоединился и Президент Украины”.

“Мы опять слышим призыв к углублению раскола Украины. Мы видим попытки силой разрушить и опорочить ценности, которые стали результатом исключительно национального компромисса”, - говорится дальше в заявлении. В то же время Р.БОГАТЫРЁВА надеется: “Еще хочется верить, что это лишь эмоции отдельных политиков, а не продуманный план по раздору украинцев. В этот «костер» подбрасывают хворост аутсайдеры, которые не прошли на последних выборах в парламент и ищут очередную неудачу».

При этом Р.БОГАТЫРЁВА категорически отбрасывает «обвинения, что коалиция сегодня стала дестабилизирующим фактором в Украине». «Антикризисное большинство неоднократно инициировало поиск компромиссов, активно участвовало в круглом столе инициированном Президентом и была активным субъектом Универсала национального единства, который не работает не по нашей вине. Потому что его враги и не скрывали своих намерений разрушения согласия между большинством политических сил в Верховной Раде Украины”, - отмечает Р.БОГАТЫРЁВА.

Также она высказалась против принятия новой Конституции на референдуме. “Не только потому, что ни одной новой идеи такого документа не существует в природе политических действий оппозиции. А потому, что каждая новая политическая оппозиция или новый и нетерпеливый правитель будут злоупотреблять таким прецедентом и народом одновременно. Совершенно очевидно, что будет нивелирован ключевой конституционный принцип системы демократии – верховенство права. Это способно существенно затормозить продвижение Украины в Европу”, - объяснила свою позицию Р.БОГАТЫРЁВА.

При этом лидер фракции Партии регионов отметила: «Полностью поддерживаю инициативу В.ЮЩЕНКО создать Конституционную комиссию из независимых и профессиональных специалистов, а затем совместно с парламентом, как это определено в действующем Основном Законе, совершенствовать Конституцию. Хотя, в результате широкого компромисса между политическими силами, мы сможем внести глубокие изменения и на всеукраинском референдуме».

Обращаясь к Президенту, Р.БОГАТЫРЁВА заявила: “нас пытаются использовать ради реванша”. “Позиция Президента непреклонна, и он, как глава государства, обязан действовать в интересах всех политических сил. Считаю, что он не может открыто проявлять свою симпатию только к одной стороне, даже, если она этого очень хочет. Соглашаюсь, что защита меньшинства в любой демократии является свидетельством качества демократии. Такая позиция В.ЮЩЕНКО мне понятна. Но поддержка угроз национальной безопасности, дестабилизации конституционного строя, наконец, нарушений свобод украинцев, считаю, слишком субъективной позицией гаранта соблюдения Конституции. Это может привести к непредсказуемым последствиям, где ни одна сторона уже не сможет договориться”, - считает Р.БОГАТЫРЁВА.

Она отметила: «понятно огромное желание вернуть себе власть и создать эдакую украинскую «монопольку» имени одного человека. Но абсолютно бесперспективно втягивать Президента в оппозицию к правительству, сформированному в результате самых демократических выборов за время украинской независимости».

По ее словам, “политическое большинство в парламенте и правительство декларируют готовность к переговорному процессу, к поискам ответа на вопрос за круглым столом”. “Давайте, наконец, построим этот стол из остатков того леса, который еще не вывезли контрабандой. Смогли же наши друзья поляки сделать такой стол во времена своих трудностей. Тогда у них был КВАСЬНЕВСКИЙ. Сегодня у нас есть ЮЩЕНКО”, - призвала Р.БОГАТЫРЁВА.

“Считаю очередные попытки призывать народ к восстанию и к самообороне от мифов и дурных предчувствий, опасными для государства. Главное, народ этого не желает, а он единственный наш хозяин. Давайте слушать и уважать его как это отвечает нашему статусу нанятых управленцев”, - заметила Р.БОГАТЫРЁВА.