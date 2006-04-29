Степан Бульба не покинет полтавчан
16:28, 29 апреля 2006Политика
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Губернатор или первый секретарь обкома - все равно начальник
Губернатор Полтавской области Степан БУЛЬБА обещает лоббировать интересы области, работая в парламенте.
Об этом губернатор заявил журналистам.
«Я уйду в парламент, однако за область не забуду. Я являюсь первым секретарем обкома Соцпартии и ответственный от фракции социалистов за Полтавщину, поэтому буду еженедельно быть в области и уверен, что сотрудничество с новой властью продолжиться. В парламенте я смогу дополнить возможности облгосадминистрации»,- сказал С.БУЛЬБА.
Напомним, 28 апреля губернатор Полтавской области С.БУЛЬБА заявил, что уйдет в отставку и будет работать в парламенте.
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