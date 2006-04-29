Степан Бульба не покинет полтавчан

Губернатор Полтавской области Степан БУЛЬБА обещает лоббировать интересы области, работая в парламенте.

Об этом губернатор заявил журналистам.

«Я уйду в парламент, однако за область не забуду. Я являюсь первым секретарем обкома Соцпартии и ответственный от фракции социалистов за Полтавщину, поэтому буду еженедельно быть в области и уверен, что сотрудничество с новой властью продолжиться. В парламенте я смогу дополнить возможности облгосадминистрации»,- сказал С.БУЛЬБА.

Напомним, 28 апреля губернатор Полтавской области С.БУЛЬБА заявил, что уйдет в отставку и будет работать в парламенте.