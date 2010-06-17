Янукович поддержал традицию: выборы - только после сбора урожая

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает 31 октября как дату проведения выборов в местные органы управления и считает, что они должны пройти по смешанной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Сумах.

«Я считаю, что мы должны придерживаться законов и Конституции, а поэтому именно в 2010 году должны состояться выборы», - сказал глава государства.

Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли он дату 31 октября, Президент ответил утвердительно, добавив, что, как правило, все выборы проводились осенью, когда был уже собран урожай.

Более того, В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что с проведением местных выборов не надо затягивать, поскольку «депутаты местных советов сегодня не работают – они сидят на чемоданах, их срок истек».

Президент убежден, что выборы депутатов в местные органы власти, которые, по его мнению, должны состояться по смешанной системе, – 50% - по спискам партий, 50% - по мажоритарной системе – повысят эффективность их работы, поскольку позволят вовлечь в местные советы активных и эффективных людей.