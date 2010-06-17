Бунт в Киевском облсовете: три депутата перешли к Тимошенко

17 июня депутаты Киевского областного совета - социалисты Александр КАНДЫБА и Александр СИНГАЕВСКИЙ, а также «нунсовец» Андрей ПАВЛОВ - заявили о переходе в состав фракции «Блока Юлии Тимошенко» в этом совете.

Об этом говорится в заявлении этих депутатов, переданном УНИАН.

Депутаты отметили, что считают своим гражданским долгом оказать поддержку тем политическим силам, которые не только представляют большинство жителей Киевской области, но и жестко и последовательно оппонируют действующей власти.

«Общеизвестно, - говорится в заявлении трех депутатов, - что недавно новое руководство Киевской области с помощью угроз и подкупа исказило результаты волеизъявления граждан по избранию депутатов областного совета в марте 2006 года, создав большинство «тушек». Природа этого события такая же, как и при формировании неконституционного большинства в Верховной Раде».

«Такие наглые действия власти и их негласная поддержка со стороны политических сил», в рядах которых до недавнего времени находились депутаты Киевского облсовета А.КАНДЫБА, А.СИНГАЕВСКИЙ и А.ПАВЛОВ, «и которые на выборах 2006 года декларировали совсем другие принципы и ценности, чем сегодня, не оставили депутатам другого выбора, кроме как прекратить членство в упомянутых политических силах и вступить в наиболее мощную и единственную последовательную оппозиционную силу Киевщины. Именно БЮТ пользуется наибольшей поддержкой жителей Киевской области».

Три депутата призвали поступить так же других своих коллег, «для которых демократия и гражданские свободы, сама независимость Украины – не пустой звук, а главные жизненные ценности».

Депутаты отметили то, что не «намерены изменять избирателям, которые за них голосовали, в угоду политической конъюнктуре партийных вождей и вождиков, и понимают, что только таким образом они смогут защитить избирателей, которые выразили им свое доверие, от произвола власти».

Они также убеждены, что «будущее продемонстрирует правоту их действий, а избиратели подтвердят свое доверие тем, кто не предавал и не покинул их в тяжелое время».