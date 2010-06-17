Министр Тимошенко не знает, чего хочет от него СБУ

Бывший министр регионального развития и строительства, заместитель председателя Народного руха Украины Василий КУЙБИДА не знает по какому делу его вызывали в СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал журналистам перед тем, как зайти в здание СБУ.

«Сейчас я попробую узнать, поскольку, приглашая меня сюда, конкретно мне ничего не было сказано. Можно только теряться в догадках», - сказал он.

По словам В.КУЙБИДЫ, вызов в СБУ ему принесли вчера в офис НРУ трое сотрудников Службы безопасности. «Они мне сказали, что выполняют поручение, но подробностей, понятно, я не знаю», - добавил В.КУЙБИДА.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли у него какие-то мысли по поводу вызова в СБУ, он ответил: «Я не умею гадать на кофейной гуще».

«Я знаю, что в министерстве у нас (была) очень хорошая юридическая служба, и все приказы, которые подписывал министр, предварительно проходили юридическую экспертизу. Какие-то другие вещи – внеминистерские – это только политическая работа», - добавил В.КУЙБИДА.