Прокуратура не хочет эксгумации тела погибшего в милиции студента

Следственные прокуратуры пока не видят необходимости в эксгумации тела Игоря Индила, умершего в помещении Шевченковского райуправления столичной милиции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Сейчас мы пока не видим необходимости в эксгумации. И только следователь будет решать это. В настоящее время оснований для эксгумации нет», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Продолжая тему, генпрокурор отметил, что органы прокуратуры получили заключение экспертов. В то же время А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что еще рано делать выводы о том, на самом ли деле смерть И.Индила наступила в силу того, что он трижды упал.

По словам генпрокурора, именно поэтому он сейчас не может со всей уверенностью что-либо окончательное на этот счет утверждать.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции прокурор г. Киева Юрий УДАРЦОВ проинформировал, что в распоряжении следствия есть видеозапись с камеры, установленной в комнате для содержания временно задержанных, в тот день, когда в ней находился И.Индил. «У нас есть видеозапись, которую мы изъяли в Шевченковском райпуправлении. Там зафиксировано все с момента доставки Индила и те моменты, когда он находился в камере», - сказал прокурор столицы, отметив, что сейчас назначен ряд экспертиз, которые дадут ответы на вопросы, интересующие следствие.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента И.Индила в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции.

3 июня советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ заявил, что 8 июня будут известны результаты экспертизы и заключение прокуратуры, которые позволят сделать вывод о том, была ли вина работников Шевченковского райуправления милиции в гибели И.Индила.