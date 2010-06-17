Медведько повысил Пшонку, но еще не придумал, чем его занять

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил своим первым заместителем Виктора ПШОНКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Первым заместителем генерального прокурора мной назначен ПШОНКА Виктор Павлович. Сегодня в 14.30 он будет представлен коллективу прокуратуры», - сказал А.МЕДВЕДЬКО, отметив, что это высокопрофессиональный работник и уже 30 лет трудится в органах прокуратуры.

В то же время, генпрокурор заметил, что он еще не определился, какие именно функции В.ПШОНКА будет непосредственно выполнять. Так же А.МЕДВЕДЬКО не определился, кого можно будет назначить на место В.ПШОНКИ, который ранее занимал должность заместителя генпрокурора.

«Какие он в дальнейшем будет исполнять обязанности, я еще подумаю. Кто будет вместо ПШОНКИ – я думаю над этим. Также думаю, оставить ли эту должность или ее сократить, сделав перераспределение обязанностей среди других (заместителей – УНИАН)», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.