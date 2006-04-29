В Верховном Совете Крыма составлена парламентская коалиция + БЮТ

28 апреля состоялось подписание меморандума о создании парламентской коалиции в Верховной Раде Крыма. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского избирательного Блока Куницына.

По информации пресс-службы, в состав крымской коалиции вошли «Блок Куницына» (лидер – экс-премьер автономии Сергей КУНИЦЫН), Крымская республиканская организация (КРО) Коммунистической партии Украины (лидер – Леонид ГРАЧ), КРО Республиканской партии Украины (Александр ГРЕСС), КРО Всеукраинского политического объединения «Жінки за майбутнє» (Лариса КОПАЕНКО).

Также “Блоком Куницына” подписан меморандум о взаимодействии в Верховной Раде Крыма с Блоком Юлии Тимошенко.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время продолжаются переговоры о вхождении в парламентскую коалицию с лидерами других политических партий и блоков, прошедших по результатам выборов в Верховную Раду АРК – ПСПУ, Народным Рухом, Партией регионов.