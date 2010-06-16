Азаров увидел в телевизоре лекарства от всех болезней
17:04, 16 июня 2010Политика
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Премьер хочет контролировать рекламу
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым усилить контроль государства над рекламой лекарств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по анализу ситуации в сфере здравоохранения.
«Есть такая проблема как массовая неконтролируемая реклама лекарств. Включаешь телевизор – от всех болезней пей, там, тамифлю, например», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что решение о необходимости употребления больными лекарственных препаратов принимают доктора.
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